– Det kom plutselig en vegg med snø mot meg, det så ut som en kraftig snøstorm. Det var som på film. Hele bilen ble dekket med snø. Jeg kunne ikke se noe som helst, og kunne ikke gå ut av bilen. Jeg måtte bare vente, forteller Silden Totland.

Det var Sunnmørsposten som først omtalte saken.

Etter hvert innså Silden Totland at det var restene fra et snøskred som hadde truffet bilen. Han forteller at bilen var dekket i cirka 10 centimeter med snø.

Hendelsen skjedde ved 15-tiden søndag, da Silden Totland var på vei over Strynefjellet. Han ble truffet av snøen i svingene opp mot den første tunnelen.

– Det var en heftig opplevelse. Etter at det hadde løyet fortsatt jeg å kjøre opp bakken, og der traff jeg på noen biler som hadde sett raset og at jeg hadde kjørt rett inn i snøfyken, sier han og legger til:

– Men det gikk heldigvis veldig bra.

Sunnmørsposten har vært i kontakt med Vegtrafikksentralen angående hendelsen. De har ingen registrerte hendelser på riksveg 15 over Strynefjellet søndag, og kjenner ikke til skredet. Avisen melder også om at det har vært skredfare på Sunnmøre og i Nordfjord i helga. Skredfaren har vært på nivå 4 - stor - og nivå 3 - betydelig, ifølge skredvarlingstjenesten varsom.no.