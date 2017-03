Har stengt dørene etter oppbud

Kafeen hadde seks hel- og deltidsansatte, ifølge bostyrer Klaus Iversen.

– Vi holder på å orientere oss om situasjonen i boet. Dette er ikke noen stor konkurs. Eier flyttet fra stedet for ca. ett år siden. Det ble vanskeligere å følge opp virksomheten i nødvendig utstrekning når en ikke selv var til stede. Hun bestemte seg for å melde oppbud fordi virksomheten ikke ga positiv inntjening den senere tid, sier Iversen og legger til at det allerede har meldt seg interessenter til å overta varer og driftstilbehør med sikte på videre drift av det for mange populære kaffestedet.