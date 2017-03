To statlege arbeidsplassar forsvinn i juni

1. juni stenger Skattekontoret i Måløy dørene for publikum. Dei to tilsette ved kontoret skal ifølgje planen flytte til skattekontoret på Nordfjordeid 1. november 2017. Dette kjem fram av eit brev frå Skatteetaten til Vågsøy kommune.

82 vestlendingar varsla Skatteetaten om skjulte pengar Rekordmange vestlendingar kontakta Skatteetaten i 2016 for å oppgi skjulte formuar og inntekter i utlandet eller i Noreg.

Finansdepartementet gav i oktober Skattedirektoratet fullmakt til å gjennomføre ny kontorstruktur i Skatteetaten. 106 skattekontor blir redusert til 57 kontor, og alle kontor som blir lagt ned, stenger dørene for publikum 1. juni.

Dei tilsette på skattekontoret i Måløy har tidlegare tatt til orde for å behalde kontoret i Måløy i brev til Finansdepartementet. Dei peika i brevet på at det framleis er eit stort behov for nærvær i distrikta for at Skatteetaten skal kunne utføre samfunnsoppdraget sitt.

Ordførar Kristin Maurstad uttalte i september at ho opplever kampen om skattekontoret som tapt for fleire år sidan. Ho viste då til at det var vanskeleg å finne argument for å halde på så få arbeidsplassar, og at ein skal vere glad for å få behalde eitt skattekontor i fylket, som no blir på Nordfjordeid.