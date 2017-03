Administrasjonen har gått gjennom et omfattende arbeid for å effektivisere drifta i sektoren, som stadig byr på høyere kostnader for kommunen.

Omorganiseringen pågikk i 2015 og 2016. Rådmannen forteller at man i 2016 allerede fikk tilbakemeldinger fra de ansatte om de var langt mer fornøyde med drifta.

– Drifta fungerer bedre, og vi fungerer bedre som arbeidsgiver, sa Lillestøl til formannskapet torsdag forrige uke.

– Nå må vi heve blikket med tanke på kvalitet.

Omorganiseringen av kommunen pågår fortsatt, men denne gangen gjelder det for eiendomsavdelingen, samt brann og redning.