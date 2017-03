Rederi satser stort på nytt fartøy

Det skriver fiskebåtrederiet på sine hjemmesider. Rederiet holder til i Kjødepollen i Selje kommune.

Nye Hovden Viking er nybygg nummer 3 til samme rederi med levering av første Hovden Senior i juni 1996, Hovden Viking i januar 2007 og levering av nye Hovden Viking medio 2018, ifølge pressemeldingen.

– Det er en spenstig satsing inn i fremtiden. Det er helt klart, sier Rune Hovden i Hovden Senior AS til Fjordenes Tidende.

Skroget skal bygges i Gdansk i Polen og fartøyet er designet og utviklet av Rolls-Royce Marine AS, som også skal levere en god del av hovedutstyret. Til båten blir det også utstyr fra flere lokale leverandører.

– Det nye fartøyet har en lengde på 46 meter og bredde på 12 meter. Båten blir rigget for snurpe- og snurrevadfiske og også med trålgalge for senere mulighet for tråling. Fartøyet er designet med 6 RSW-tanker. To av tankene er rigget for levandefisk og i tillegg fryseisolert. I tillegg skal båten rigges med sug fra not og på hoveddekk blir det montert fabrikk for behandling av kvitfisk.

Innredningen blir arrangert for tolv personer i fire enkeltmannslugarer og fire to-mannslugarer.

– Nye Hovden Viking vil fremstå som et av de mest moderne fartøyene i kystflåten.