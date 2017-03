Storsamling for å diskutere Selje-Eid

Arrangementet skjer på Thon Hotel Fosnavåg og varer fra mandag 27. mars til tirsdag 28. mars.

De to kommunene skal blant annet se nærmere på aktuelle temaer for sammenslåing og utfordringer knyttet til dette.

I tillegg til orienteringer fra rådmenn og ordførere skal også fylkesmann Anne Karin Hamre og prosjektleder for kommunereformen Kåre Træen snakke om veien videre i prosessen.

Det skal også jobbes for å få på plass en fellesnemd fra de to kommunene som skal jobbe videre med sammenslåingsprosessen.

I programmet er det også lagt inn et bedriftsbesøk til Havila.

Fjordenes Tidende vil være på plass under samlingen i Fosnavåg.

Selje-politiker Anfinn Sjåstad (Frp) har varslet at vil komme med et forslag under den felles kommuunestyresamlingen om at Selje og Eid nullstiller avtalen og inviterer Vågsøy inn til nye samtaler med blanke ark. Les hele innlegget fra Sjåstad her.