Elkem med en klar oppfordring til lokalpolitikerne

Verksjef Arne Werge-Olsen ved Elkem Silicon Materials Bremanger og verksjef Hroar Holm Carlsen ved Elkem Foundry Products Bremanger har sendt følgende innspill til kommunestyret i Bremanger som behandler Kystveg-traséen onsdag:

På vegne av Elkem Bremanger vil vi med dette gjerne komme med et innspill til behandlingen av saken om valg av veitrase.

Elkem Bremanger har i dag 185 ansatte med spesialkompetanse innen metallurgi og prosesser. I tillegg sysselsetter vi daglig cirka 40-60 personer inne på verket. Elkem opplever til dels betydelige problemer med å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. En utbedring av veien sørover, mot Førde og Florø vil gi oss tilgang til et større arbeidsmarked og gjøre det lettere for høykompetent arbeidskraft å pendle til Svelgen for jobb på smelteverket.

Elkem Bremanger tar også inn et stort antall lærlinger hvert år, og vi er svært bevisste på å rekruttere våre operatører fra egenutdannede fagoperatører. Tilgangen til lærlinger vil bli betydelig bedre ved en bedret og sikrere kommunikasjon til Grov. For våre ansatte er det også et fordel å ha tilgang til større regionsentre som Førde med eksempelvis sykehus.

Vi ønsker derfor at kommunen bør fremme følgende:

1. Utbedring av veien fra Svelgen til Indrehus

2. Utbedring av vei fra Indrehus til Grov

Et slikt valg av løsning vil få pendletiden fra Førde og Florø ned under 45 minutter og således gi oss et større arbeidsmarked å hente kompetanse fra. Elkem Bremanger ser ingen fordeler ved en veiutbygging lengre vest og vil derfor anmode Bremanger kommune om å fremme utbygging sørover.