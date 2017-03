Avgjørelsen utsettes én uke

Det er Høyre som ønsker mer informasjon før de tar stilling til spørsmålet. Deres forslag ble enstemmig vedtatt, selv om enkelte av de politiske motstanderne synes én uke utsettelse var vel knapt.

Arbeiderpartiet kunne i det lengste gå med på én ukes utsettelse og da også Venstre støttet forslaget, gav opposisjonen opp å få gjennomslag for en lengre utsettelse.

Dermed blir det et ekstraordinært kommunestyremøte i Vågsøy 30. mars. Det skal være innenfor fristen som Vågsøy-delegasjonen skal ha fått oppgitt av statsråd Jan Tore Sanner (H) om Kinn kommune skal være en del av hans anbefaling til Stortinget som skal legges fram i vår.

Dette er Høyres forslag som enstemmig ble vedtatt:

Kommunesammenslåing med Flora kommune er en viktig sak for Vågsøy kommune. Det er mye informasjon som skal behandles og det har kommet frem mye informasjon den siste uken som ikke H har hatt mulighet til å bearbeide samlet.

Høyre fremmer forslag om å utsette saken til et ekstraordinært kommunestyre om en uke, den 30.03.17. Årsaken til at vi ber om en uke, er for å fortsatt være innenfor fristen satt av kommunaldepartementet i forhold til proposisjonen som skal vedtas i juni i Stortinget.