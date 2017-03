– Eg er skuffa

Det seier Flora-politikar Frank Willy Djuvik (Frp) etter Bremanger kommunestyre sitt vedtak om Grov-traseen.

Flora bystyre gjekk inn for eit kompromiss på utbyggingsrekkefølge som nedprioriterte parsellar nær Flora og opprioriterte parsellar i Bremanger med atterhald om at Bremanger også stemte Terøya. Men Djuvik kan ikkje no seie om bystyret kjem til å ta opp igjen saka.

Klart flertall for Terøya i Vågsøy Kommunestyret i Vågsøy gikk torsdag ettermiddag inn for å støtte en Kystveg-trasé over Terøya.

– Vi må vurdere om vi no skal gjere som Bremanger, og berre sjå på eigne særinteresser. Men vi ønskjer jo også å stå saman med Vågsøy om å kjempe for bru over Nordfjord. Så vi må først sjå kva Vågsøy gjer.

Djuvik trur dette kan påverke realiseringa av Kystvegen.

– Kysten ville stått sterkare samla. Det har vist seg i mange samanhengar der vi ikkje har gjort det, at vi har blitt tapande part, seier han, men viser også til at det er fylkestinget som skal ta den endelege avgjerda.

– Kva trur du om samarbeidet vidare når Bremanger igjen viser at dei ikkje vil?

– Eg vil ikkje gi opp for eg har sånn tru på at kysten av Sogn og Fjordane er den framtidige vekstmotoren langs heile Vestlandet. Det er synd det som skjedde, men eg håper dei i fortsettinga er villige til å sjå på korleis ein kan samarbeide, og at ein i eit samarbeid også må gi noko, ikkje berre få.