FjT-initiativ fører til streaming av møter

Det betyr at innbyggerne i de to kommunene og andre interesserte kan følge med på hva som skjer under møtene i Fosnavåg direkte på fjt.no.

– Dette er et resultat av et samarbeid mellom Fjordenes Tidende og de to kommunene, sier redaktør Erling Wåge, som først kontaktet Eid og Selje om muligheten for å streame møtene.

Han mente det var problematisk om de to kommunene ikke streamet møtene, ettersom samlingen blir arrangert langt borte fra hjemkommunene. Det ville da ha blitt vanskelig for innbyggerne å følge med på hva som blir sagt om fremtiden for nye Selje-Eid.

Fjordenes Tidende-redaktøren er godt fornøyd med at møtene blir streamet.

– Det er viktig for lokaldemokratiet, særlig når møtene blir arrangert så langt borte. Samtidig viser denne saken hvor viktig det er at media er «vaktbikkje». Jeg vil også skryte av kommunene for at de heiv seg rundt og fikk ordnet dette på kort tid, sier Wåge.

Eid-ordfører Alfred Bjørlo (V) takker Fjordenes Tidende for initiativet, og innrømmer at de ikke hadde tenkt på å streame møtene.

– Her var det pressen som var «vaktbikkje», sier Bjørlo.