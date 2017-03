Audiograf Reidun Merete Måen til hørselslaget i Vågsøy for å snakke om hørsel og høreapparater og hva hun som audiograf kan gjøre for de med dårlig hørsel.

– Vi er svært glad for at Måen tar tid til å komme til Måløy og snakke om hørsel, forteller Karine Smelror, leder i HLF Vågsøy, i en pressemelding. Hun opplyser videre at det blir kaffe, litt å bite i og selvsagt åresalg. Alle er velkomne.