Kontaktsenter og tasteval skal gjere det lettare

Det er utvalde pilotavdelingar i Helse Førde som denne veka starta med prosjektet. Ein skal få raskt svar når ein ringjer og med fire tasteval på telefonen skal ein kome til rett plass for den hjelpa eller opplysningane ein treng.

«Open linje» er del av det store Alle Møter-programmet i Helse Vest. Bakgrunnen for satsinga er at telefontenestene har vist seg å vere svært utfordrande i sjukehusa. Visste du at tre av ti som ringjer poliklinikkane i Helse Vest, ikkje får svar?

Ein ønskjer å få slutt på lange telefonkøar og varierande grad av service med kontaktsenteret. Dette blir ei tverrfagleg telefonteneste der seks avdelingar/klinikkar ved Førde sentralsjukehus og to ved Nordfjord sjukehus er representerte i pilotprosjektet. Dei som svarer sit i same rom, og kan svare på spørsmål rundt sjukehustimen din eller hjelpe deg med å endre på timen. Medarbeidarane i kontaktsenteret har erfaring frå både sentralbord og klinikkane, og skal jobbe tett saman for å gje dei som ringjer best mogeleg service.