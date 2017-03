Kontroll skal gjøre russetiden sikrere

På Nordfjordeid trafikkstasjon er det satt opp russebilkontroller 19. og 20 april. Kjøretøy som blir godkjent i kontrollen får oblat og slipper de større tekniske kontrollene langs veiene i mai.

– Vi er opptatt av at russen skal ha en sikker russetid, også på veien. Vi vil derfor kontrollere flest mulig kjøretøy for å sikre at de er i god stand, sier rådgiver på trafikksikkerhet Anne Margrethe Bøe i Statens vegvesen.

Russebusser har de siste årene blitt mer og mer vanlig, og det kan være vanskelig å sette seg inn i regelverket når det gjelder ombygging av disse kjøretøyene.

– Det kan være lurt å ta kontakt med oss i Vegvesenet før dere setter i gang større ombyggingsprosjekter. Vi kan rettlede slik at ombyggingene både blir lovlige og trafikksikre, sier Bøe.