Veien blir trolig ikke åpnet før neste uke

– Mye av helga vil gå med til å få rensket, kontroller og sikret område. Jeg tror nok ikke vi vil klare å åpne lørdag. Det var litt mer løst fjell der som det har rast ut, og det må vi få sjekket opp. Det er ikke så mye, men det må blir gjort for å kontrollere at det er trygt nok til å åpne veien, forteller hun.

En geolog er på plass for å se nærmere på omfanget av raset, og for å se på hva som må sikres og kontrolles av fjellskjæringen som har rast ned.

– Dagen i dag vil gå med til rensk og sikring av fjellskjæringen. Man kan ikke begynne å rydde vek rasmassene før man har sikret og kontrollert fra toppen av den nye skjæringen, sier Espe.

I dialog om ferje

Statens vegvesen er også i dialog med Sogn og Fjordane fylkeskommune om status for veistrekningen. Det er fylkeskommunen som eventuelt vil ta en beslutning om å sette inn en ferje.

Christine Hammersvik i Fjord1 sier til Fjordenes Tidende at de ikke har blitt kontaktet av Statens vegvesen eller fylkeskommunen om muligheten for å sette inn ferje som kompensasjon for at veien er stengt.

De har heller ikke merket ekstra pågang på ferjesambandet Måløy-Oldeide som følge av veistengingen.

– Men det kan jo være en fordel å planlegge reisen i god tid, sier Hammersvik.

Ambulanse på plass i ytre

Som følge av veistengingen har Helse Førde fått en ambulanse på plass den delen av Bremanger som nå er isolert fra fastlandet. Dersom det skjer noe akutt, blir det sendt ut ambulanse fra Kalvåg, der det videre er satt opp ambulansebåt til Florø.

Bremanger-ordfører Audun Åge Røys (H) forteller at kommunen vil jobbe for å få plass en ferje mellom Smørhamn og Kjelkenes dersom veistengingen på fv. 616 blir langvarig.