Ferja var ute av drift

Laurdag morgon melde Fjord1 at ferjesambandet Stårheim – Isane var innstilt.

Klokka 09.20 var reserveeferje på plass og hadde førstee turen frå Stårheim til Isane.

Dette skapte sjølvsagt store vanskar for mange all den tid Fv 616 mellom Klubben og Hamnen er stengd vest for Skatestraumtunnelen.

Uvisst kor tid vegen blir opna Fredag morgon var det usikkert kor tid Fv 616 mellom Oldeide og Hamnen i Bremanger blir opna.

Etter det Fjordenes Tidende kjenner til så jobbar Fjord1 med å få på plass ei reserveferje.