Ingen kom til skade under brannen, melder NRK.

Brannvesenet fikk meldingen om brannen i 19-tiden, og da de kom til stedet var hele huset overtent.

En periode var man også redde for at brannen skulle spre seg til en låve som ligger like ved huset, men brannvesenet fikk etter hvert kontroll på flammene.

Huset kunne imidlertid ikke reddes, og brant ned.