Starter etterforskning av husbrann mandag

Brannen skjedde fredag kveld, og da brannvesenet kom til stedet var huset overtent.

- Huset er totalskadd, og så godt som nedbrent, sier operasjonsleder Espen Gulliksen i Vest politidistrikt.

Huset brant ned Fredag kveld rykket brannvesenet ut til en husbrann på Hunvik i Eid kommune.

Eneboligen var under oppussing og det var ingen personer som bodde i huset.

Gulliksen forteller at det er for tidlig å gå ut med årsak, og at en åstedsundersøkelse vil bli gjort tidligst mandag.

- Det er fortsatt varmt på stedet og for tidlig til å foreta en åstedsundersøkelse, sier operasjonslederen.