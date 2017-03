Vi er Norges redeligste fylke

Bedriftene i Sogn og Fjordane har den laveste konkursandelen i landet. Samtidig har innbyggerne færrest betalingsanmerkninger, ifølge statistikk fra Experian.

– Sogn og Fjordane er helt unik i Norge. Få selskaper går konkurs og innbyggerne har sjelden problemer med å gjøre opp for seg. Her har folk rett og slett orden i sysakene sine, sier Frode Berg, administrerende direktør i Experian.

I 2016 hadde 2,3 prosent av befolkningen betalingsanmerkninger, mens landsgjennomsnittet var på 4,1 prosent. 0, 16 prosent av selskapene har gått konkurs siste 12 måneder. Dette er den desidert laveste andelen i landet, og under halvparten av landsgjennomsnittet på 0,42 prosent.

- Det er mange årsaker til at Sogn og Fjordane topper begge statistikkene, men høy grad av tillit og moral til å gjøre opp for seg er en viktig årsak, sier Berg.

Sogn og Fjordane har også den laveste arbeidsledigheten i landet med 1,8 prosent ifølge NAV. Høyt innslag av offentlige arbeidsplasser, mer moderat takt i nyetablerte foretak og dermed høyt innslag av veletablerte selskaper er andre årsaker til at fylket topper begge statistikkene.

Fylker med mye oljerelatert virksomhet som Hordaland, Rogaland og Vest-Agder topper konkursstatistikken med en konkursandel siste 12 måneder på omtrent 0,5 prosent, mens Hordaland er aller høyest med en konkursandel på 0,62 prosent.

- Det et altså over tre ganger så sannsynlig at et selskap går konkurs i Hordaland som i nabofylket nord for dem, sier Berg.

Finnmark har Norges dårligste betalere med en andel på 5,8 prosent, også dette nesten tre ganger så høyt som i Sogn og Fjordane.