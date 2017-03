Forlengar varetektsfengsling

Hotelldirektøren som har innrømt å setje fyr på Selje Hotel har fått forlenge varetektsfengslinga til og med 31. mars.

Det er NRK som melder dette.

Eierne vil ikke betale for riving av hotellet Selje kommune ber om riving av Selje Hotel innen 1. mai, men det er ikke eierne villige til å gjøre.

Det var i slutten av februar at det blei kjent at hotellsjefen hadde tilstått siktinga som blei teke ut mot han kort tid etter brannen på Selje Hotel i november 2016. Hotellsjefen har innrømt at han både har satt fyr på eige hotell og forsikringsbedrageri knytt til dette.

Den daglege leiaren har vore varetektsfenglsa sidan 2. desember, og han samtykkar til varetektsfengslinga.