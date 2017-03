Hentar ferje frå Sogn

I verste fall får ferjepassasjerane vente ti-tolv timar før drifta på Lote-Anda blir teke opp att.

Fjord1 jobbar med tre ulike alternativ for å få opp att drifta på sambandet.

– Det eine er å få reparert Årdal, og det kjem ein reparatør i løpet av føremiddagen. Vi jobbar også med Sognefjord, som ligg i Måløy. Og så har vi bemanna opp med Gulen, som har begynt å segle nordover frå Sogn. Den brukar ti-tolv timar oppover, fortel Regionleiar Tor Kristoffersen i Fjord1.

– Dette med Gulen er siste alternativet. Men vi håpar å få Årdal i drift før den tid, presiserer Kristoffersen.

Fjord1 melde om ferjeinnstillinga på Lote-Anda klokka 2 natt til måndag. Ferjesambandet Stårheim-Isane var også ute av drift i helga, og reservefartøyet har vore sett inn på denne strekninga.

– Det er reservefartøyet som går på Stårheim-Isane no. Det skulle eigentleg ha gått på Lote-Anda, men den har også vore ute, seier Kristoffersen.

Med fylkesveg 616 rasstengd i helga, og Stårheim-Isane og Lote-Anda periodevis ute av drift, hadde ein få bilvegar til sjukehuset i Førde.

– Det er beklageleg det som skjer no. Ras og samtidige hendingar, det er ekstra uheldig. Vi gjer det vi kan for å halde ferje i drift, og no har det vore fleire hendingar som har kome opp på kvarandre og gjer det ekstremt vanskeleg, seier Kristoffersen.

– Er det haldbart?

– Slik situasjonen er i dag er det ikkje haldbart, og det er uheldige omstende som gjer det. Hovudfartøyet på Stårheim-Isane er på ordinært verkstadopphald. Normalt sett har vi to reservefartøy i området, og i dei fleste omstende skulle det vore meir enn nok.

Kristoffersen meinar at ein ikkje skal behøve fleire reservefartøy i eit område med tre ferjer.

– Det er normalt sett ei overdekning i forhold til resten av ferje-Norge.