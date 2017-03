Dette innlegget er skrive av Jostein Eimhjellen frå Svelgen.

– Frank Willy er skuffa

I fjt.no kan vil lese at Frank Willy Djuvik er skuffa over Bremanger.

Han er skuffa over at Bremanger ikkje vil samarbeide, og at vi etter ei grundig vurdering har sagt nei til samanslåing med Flora. Vi sa nei fordi vi ikkje kunne sjå at innbyggjarane ville få eit betre tilbod, og fordi vi ville behalde lokaldemokratiet og ha kontroll over eigen økonomi for utvikling av vårt eige lokalsamfunn.

Han er skuffa over at Bremanger støtta vegvesenet sitt traséframlegg for Kystvegen som ein stor kvalifisert fagstab har arbeid med i eitt år. Eit framlegg som kan være realiserbart, slik at vi snarast råd kan oppleve tryggjare skuleveg for våre barn som dagleg pendlar til vidaregåande skule i Florø på ein dårleg og rasfarleg veg.

Han er skuffa for at Bremanger gjekk for rimelegaste og kortaste alternativ nord–sør som gjev mest trafikk på Kystvegen, og dermed legg grunnlaget for at vi ein dag kan få realisert bru over Nordfjord og samstundes blir fleire til å dele bomavgifta med. (Meir trafikk, betyr òg meir inntekter for handel og reiselivsbedrifter på kysten)

Han er skuffa fordi vi òg såg det som vesentleg med ein trase som gjev oss kortaste veg til sjukehus i Førde, som i tillegg blir raskaste veg når vi skal reise alle andre stader en til Florø.

At Djuvik er skuffa har vi forståing for. Om det er eit trøyst, kan vi nemne at mange i Bremanger òg har grunn til å være er litt skuffa.

Vi er moglegvis litt skuffa over at spesielt mange i Florø med Nødseth og Djuvik i spissen, truar med tvang mot Bremanger og pratar nedlatande på dei sjølvstendige val vi har gjort i vår eigen kommune.

Kanskje kan rådmannen i Bremanger, som var i ferd med å skrive prosjektplan for eit kystsamarbeid med Flora og Vågsøy, ha grunn til å vere litt skuffa?

Moglegvis er mange i Bremanger skuffa over ein stygg prosess, der vi blir totalt overkøyrde av våre naboar i nord og i sør, og i tillegg har ein eigen ordførar som i denne prosessen er vanskeleg å stole på.

Moglegvis blir Vågsøy òg litt skuffa over Djuvik, når han alt no nemner at eit alternativ kan være å byggje Terøy-vegen før bru over Nordfjord?

No er det slik at spesielt Frank Willy og Jacob Nødset ofte blir skuffa når det er noko som ikkje går heilt etter Flora sin plan. Når det gjeld store prosjekt som ein kystveg, så har Florø store utfordingar med å sjå dette i eit litt større perspektiv enn Florø.

Djuvik og Nødset er flinke talsmenn for Flora sine interesser, men har dei evnene og rausheita som skal til for å ta vare på Vågsøy i ein Kinn kommune? Ikkje ein gong rådhuset skulle Vågsøy. Det blir ein underleg maktbalanse i Kinn, der det i framtida er god grunn til å tru at det er mange som kan bli litt skuffa.

Med tanke for vår framtidige evne for eigen utvikling i Bremanger, blir eg veldig skuffa om vi skulle bli tvinga med i denne kommunikasjonssvake langstrakte Kinn kommune som dei folkevalte i Bremanger med stort fleirtal fornuftig har sagt nei til.

Dei som truleg har størst grunn til å bli veldig skuffa, om det skulle bli ja-vedtak er innbyggjarane i Vågsøy som har blitt spurt om råd i ei innbyggjarundersøking der eit stort fleirtal har sagt klart og tydleg nei til Kinn.

Kva er poenget med å spørre sitt eige folk om ein meiner det ikkje er vesentleg å lytte til svaret?