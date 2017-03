Denne lensmannen er ikke fornøyd

– Det er jeg lite fornøyd med. Det er et tap for eieren av dekkene, og ikke minst en stygg miljøsak, sier Tor Sæther, lensmann i Vanylven.

Det var natt til søndag 21. februar 2016 hendelsen skjedde. Politiet uttalte på den tiden at de så på saken som alvorlig, særlig ettersom brannen førte til en kraftig røykutvikling som gjorde at veien like ved ble uoversiktelig for folk som kom kjørende.

Etterforskningen av saken tyder på at brannen ved den gamle ferjekaia i Syvdsnes i Vanylven var påsatt, ifølge Sæther.

– Jeg kan ikke forstå motivet. Jeg skjønner ikke hvorfor noen setter fyr på en haug med dekk. Og hvis det er slik at det er flere som vet hvem som har gjort det, så er det også skuffende at de går rundt og vet slike ting uten å melde fra. Det er helt uakseptabelt at slikt kan skje, sier lensmannen.

Politiet har ikke fått noen tips som har fått dem videre i etterforskningen, og saken blir trolig henlagt.