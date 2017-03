Rektor Åsta Navelsaker Røed ved Måløy vidaregåande fryktar at ein reduksjon av studieplassar på Eid kan føre til kamp om plassane i Måløy.

– Dette kan få konsekvensar for Måløy på sikt. Ein reduksjon på Eid vidaregåande skule kan føre til at det blir meir søkarar her, og dermed større kamp om plassane, understrekar Åsta Navelsaker Røed.

Fryktar konsekvensane av kuttforslag Elevar og føresette i 10. trinn ved Eid ungdomsskule reagerer kraftig på framlegget om å redusere frå to til ei klasse på Vg1 studiespesialisering ved Eid vidaregåande skule.

Fylkesdirektøren tilrår å redusere Vg1 studiespesialiserande ved Eid vidaregåande skule frå to til ei klasse allereie frå skuleåret 2017/18.

– Eg har tru på at det skal løyse seg, men det er ganske dramatisk. Elevar frå Måløy kan pendle til Eid, men ikkje til Firda, Stryn eller Sogndal om det blir kamp om plassane her, samanfattar rektoren.