Håper å få på plass avtale med Flora i løpet av året

– Vi som politikere skal ta avgjørelser på vegne av innbyggerne i kommunen, og slik avtalen foreligger nå er den ikke god nok til å gi bred støtte hverken politisk eller generelt i befolkningen, skriver Vågsøy Høyre i en pressemelding som er signert leder Stian Hjelle og gruppeleder Morten Hagen.

Vågsøy Høyre fikk sist torsdag resten av kommunestyret med seg på å utsette avgjørelsen i én uke. Nå ønsker de en betydelig lenger utsettelse og opplyser at de håper å få på plass en endelig intensjonsavtale med Flora innen 1. januar 2018.

– Basert på ønske fra våre medlemmer om at også Bremanger bør være en del av en fremtidig kystkommune, så vil vi ha en tydeligere åpning for Bremanger med i avtalen slik at de har mulighet til å tre inn om ønskelig på et senere tidspunkt, og gjerne også en åpning for Selje/Eid, heter det i pressemeldingen.

Video: Her blir de enige om å utsette Kinn-avgjørelsen Slik såg det ut da Vågsøy-politikerne på bakrommet ble enige om å utsette Kinn-avgjørelsen med én uke.

Høyre mener at et ja eller nei til intensjonsavtalen med Flora torsdag vil medføre mange uavklarte konsekvenser.

– Det er skissert at toget går nå, men vi har stor tiltro til at både regjering og Storting vil premiere en kommunesammenslåing uavhengig av om det formelt avgjøres nå eller på et senere tidspunkt. Samarbeidet med Flora har vært svært godt frem til nå og vi har stor tiltro til at det vil det være videre i prosessen.

Vågsøy Høyre presiserer at de ønsker å mobilisere en sterkere kystsatsning og er positive til kommunereformen.

– For å få realisert potensialet som ligger i havrommet må vi stå samlet og tale med en stemme innover i fylket og videre inn til styresmaktene. Med Stad skipstunnel og kystveg vil kartet endres for evig og alltid. Kysten i Sogn og Fjordane vil knytes tettere sammen til å bli kanskje Norges mest spennende utviklingsregion, mener partiet.

Gruppemelder Morten Hagen bekrefter at det en en samlet Høyre-gruppe som vil foreslå å utsette saken i kommunestyret torsdag. Et slikt forslag er ventet å få flertall. Sist uke var det nemlig et ønske fra Nei-forkjemperne å utsette saken i mer enn den ene uken Høyre da ba om.

Denne uken gjorde Eid og Selje et siste forsøk på å lokke Vågsøy med i en ny kommune med dette «frierbrevet».

– Det har ikke betydd noe for vår vurdering av avtalen som ligger der med Flora. Men det er helt klart et innspill og det er noe av det som skal drøftes torsdag, sier Morten Hagen.

– Mener Høyre at Vågsøy nå bør innlede forhandlinger med Eid og Selje med sikte på at de blir en del av Vågsøy-Flora?

– Det blir en diskusjon som vi må ta i kommunestyret, sier Hagen, som forklarer at partiet ikke har tatt stilling hvordan de vil svare på å invitasjonen fra Eid-Selje.

Fire representanter har meldt forfall til morgendagens kommunestyremøte på rådhuset. Dette er Rolf Domstein fra Høyre (vara: Paul Inge Angelshaug), Jostein Mykland fra Arbeiderpartiet (vara: Helen Hjertaas), Betty Hessevik fra Senterpartiet (vara: Olav Horn) og Daniel Gangeskar fra Venstre (vara: Nils Holvik).

Her er «frierbrevet» til naboen Mandag kveld gjorde kommunestyrene i Selje og Eid et vedtak som åpner for at Vågsøy kan bli med i den nye kommunen.

Paul Inge Angelshaug (H) er negativ til en sammenslåing med Flora, Helen Hjertaas (Ap) vil være bundet av medlemsmøtet sist uke til å stemme ja, mens Olav Horn (Sp) bekrefter onsdag at han vil gjøre som sine partikollegaer og si nei til en sammenslåing. Nils Holvik (V) opplyser onsdag morgen at han ikke har bestemt seg for hva han vil stemme torsdag. Hele Venstre-gruppen stemte ja til Kinn kommune sist torsdag.

Bjørlo om Vågsøy-invitasjonen: - Setter vi oss til forhandlingsbordet, så snakker vi om alt Ordførere Alfred Bjørlo (Eid) og Stein Robert Osdal (Selje) snakker om invitasjonen til Vågsøy om forhandlinger mellom de tre kommunene.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) leverer sin anbefaling før påske, mens Stortinget tegner det nye kommunekartet i juni.

Om Vågsøy ikke bestemmer seg for om de ønsker en sammenslåing med Flora denne uken, blir neppe Kinn kommune å finne i det nye kommunekartet som vedtas til sommeren. Det betyr også at de som frykter at Bremanger skal bli tvunget inn i den nye kommunen kan puste lettet ut i denne omgang.

Disse forventes å stemme NEI til en sammenslåing med Flora:

Nils Myklebust (Sp)

Reiel Fagerlid (Sp)

Asgeir Solheim (Sp)

Olav Horn (Sp)

Einar O. Midtbø (TVL)

Even Halsør (TVL)

Hogne Bleie (Frp)

Geir Oldeide (Rødt)

John Inge Refvik (KrF)

Disse forventes å stemme JA til en sammenslåing med Flora:

Kristin Maurstad (Ap)

Leif Magne Gil (Ap)

Tove Lill Refvik Volle (Ap)

Frode Kupen (Ap)

Helen Hjertaas (Ap) (vara for Jostein Mykland)

Roger B. Silden (Ap)

Edvard Iversen (V)

Mona Alvestad (V)

Sølvi Grov (Frp)

Uavklart

Nils Holvik (V) (vara for Daniel Gangeskar)

Torsdagens ekstraordinære kommunestyremøte i Vågsøy starter klokken 12.00 og sendes direkte på fjt.no.