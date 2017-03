Nedgang i sjukefråværet

Det legemelde sjukefråværet i Sogn og Fjordane var 4,8 prosent i 4. kvartal 2016, mot 5 prosent for same periode i fjor. I same periode er sjukefråværet på landsnivå uendra på 5,4 prosent.

Saman med Rogaland, har Sogn og Fjordane nest lågast sjukefråvær i landet. Berre Oslo med 4,5 prosent er lågare.

Færre arbeidsledige i fylket Høgast arbeidsløyse i Selje og Flora.

– Sogn og Fjordane har ei eldre befolkning enn landsgjennomsnittet, og eldre arbeidstakarar har høgare sjukefråvær enn yngre. På denne bakgrunnen er det svært positivt at sjukefråværet i Sogn og Fjordane er såpass lågt, seier direktør for NAV Sogn og Fjordane, Tore Thorsnes.

Blant kvinner har sjukefråværet gått ned frå 6,2 prosent i 4. kvartal 2015 til 5,9 prosent i 4. kvartal 2016. Blant menn er sjukefråværet uendra på 3,9 prosent.

Helse- og sosialtenester har nest høgast sjukefråvær med 6,6 prosent. Dette er ein reduksjon på tre prosent frå 4. kvartal 2015. Industrien har eit sjukefråvær på 4,6 prosent, ein auke på to prosent.

Balestrand, Eid og Askvoll (høvesvis -29, -22 og -21 prosent) er dei kommunane som har størst reduksjon i sjukefråværet frå 4. kvartal 2015.

Lokale tal

Bremanger: 5,4% (2015), 5,4% (2016) -0,1% (endring)

Vågsøy: 6,2% (2015), 5,9% (2016), -3,9% (endring)

Selje: 5,9% (2015), 5,3% (2016), -10,6% (endring)

Eid: 6,2% (2015) 4,9% (2016), -21,5% (endring)