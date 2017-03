– No er det kysten sin tur

– No har vi tatt steg nummer ein her på kysten, og vi kan få ta del i det kysten har å by på. Det har vi gått glipp av i tiår, seier Sindre Kvalheim i LocalHost.

Sjølv om han ikkje ser på seg sjølv som ein talsperson for næringslivet, har han likevel teke ordet for eit sterkt kystsamarbeid og jublar over politikarane sitt ja til intensjonsavtalen med Flora om Kinn kommune, som blei vedteke med 16 mot 11 stemmer i dagens kommunestyremøte i Vågsøy.

– No var kysten det viktigaste, men eg håpar ar vi klarar å halde på samarbeidet innover fjorden. Og hadde vi fått med Bremanger, Selje og Eid i ei storkommune med Vågsøy og Flora, då hadde vi begynt å snakke, seier han.

Kvalheim er likevel forundra over at nei-sida i kommunestyret ikkje gav Høgre den utsettinga dei hadde ønska.

– Eg vil gratulere Høgre sine folkevalde. Når dei blei tvungne til å ta eit val, så gjorde dei det. Det står det respekt av. Så håpar eg at dei vil sleppe skitkasting i media seinare, seier han, og fortset:

– Personleg synest eg det er bra. Fleirtalet har sett eit vedtak, og frå no til evig tid håpar eg at Vågsøy sine innbyggjarar og politikarar blir flinkare til å respektere dei vala som politikarane tek. No har dette skjedd og då må vi bare dundre på, seier han.