Lat Bryggja få velje vegen sjølv

Både Kinn og Selje–Eid har interesse av å få fastsett grensene så raskt som råd. Vågsøy bør gjere sitt beste for å få ei rask avklåring av kvar Bryggja skal høyre heime.

Då er det altså klårt: Vågsøy søkjer saman med Flora, og med mindre noko heilt uventa skulle skje, vert nye Kinn kommune ein realitet om knappe tre år. Eg høyrer med til dei som er kritisk til vegvalet, og som ville ha sett det som langt meir logisk at Vågsøy søkte saman med Selje og Eid. Eg er forundra over at Vågsøy ikkje ein gong ville høyre kva innbyggjarane meinte om dette alternativet. Men no er vi der vi er, og alle har interesse av at tida fram til nyttår 2020 vert nytta best mogleg, og at dei nye kommunane av Flora–Vågsøy og Selje–Eid får ein best mogleg start.

Dess fleire av føresetnadene som er på plass tidleg, dess betre er det. Og i så måte utgjer mi eiga heimbygd – Bryggja – eit «problem». Med solid støtte frå bygdefolket søkte Bryggja utviklingslag tidlegare i år om overflytting til den nye kommunen av Selje og Eid, helst i to etappar, slik at bygda fyrst vert fusjonert med Eid frå 2019. Utfallet av saka er enno uvisst.

På landsbasis finst det fleire titals slike grensejusteringssaker, og felles for mange av desse, er at den «foruretta» kommunen reagerer sterkt; at dei nærast ser slike initiativ som eit svik. Vågsøy er, ut frå det eg har lese meg til i Fjordenes Tidende, ikkje noko unntak. Talsmenn for kommunen har overfor representantar for bygda gjort det klårt kor stor belastning Bryggja er på dei kommunale budsjetta, samstundes som dei – ikkje heilt konsistent – klagar til Fylkesmannen over kor mykje kommunen vil svi økonomisk på å tape Bryggja. Folkevalde frå Bryggja vart ved eitt høve kravd vurdert som inhabile fordi dei hadde skrive under kravet om grensejustering, og kommuneleiinga i Selje og Eid fekk endåtil kritikk fordi dei hadde takka ja til å møte utviklingslaget på Bryggja til informasjon og samtalar.

Eg forstår at det kan koke over, men etter inndelingslova er folket på Bryggja i sin fulle rett til å ta dette initiativet. Kommunereforma stiller elles krav til at lokalpolitikarar lyfter blikket og ser seg som ansvarlege også for innbyggjarane utanom eigne kommunegrenser. Om leiarskapen i Selje og Eid skulle ha vore kritisert for noko, måtte det eventuelt ha vore om dei hadde nekta å møte representantar for Bryggja, av frykt for å «blande seg inn» i prosessane i Vågsøy.

I dei skjønnsmessige vurderingane styresmaktene skal gjere i grensereguleringssaker, skal den lokale folkemeininga i utgangspunktet tilleggjast stor vekt. Og etter det som skjedde i Vågsøy kommunestyre denne veka, vil eg tru at overflyttingskravet frå Bryggja har endå betre odds: Om Bryggja flyttar over til Selje–Eid, er «skadeverknaden» naturlegvis langt mindre for store Kinn enn for vesle Vågsøy. Eit raskt blikk på kartet viser at Bryggja er den ytste periferi i Kinn, og eit geografisk midtpunkt i Selje–Eid. Og for styresmaktene vil det vere eit poeng i seg sjølv å gjere den nye kommunen av Selje og Eid geografisk samanhengande, noko som på sikt er avgjerande for at han skal kunne smelte saman til eit organisk heile.

Eg har eitt råd til dei folkevalde i Vågsøy, no medan de summar dykk etter Kinn-avgjerda: Gjer dykkar beste for å få ei rask avklaring på den framtidige statusen til Bryggja; det har alle alt å tene på. Akseptér framlegget om avvikling av ei folkerøysting (eventuelt ei fagleg fundert innbyggjarundersøking) på Bryggja, og sei ifrå at de har tenkt å akseptere folkeviljen på Bryggja, uansett utfall. Eg seier ikkje at de skal «gje opp» Bryggja. For alt eg veit kan eg ha feilrekna stemninga heime; kanskje finst det når alt kjem til alt eit ynske på Bryggja om å orientere seg i retning Florø i staden for Eid. Men ei skikkeleg høyring av bygdefolket gjev svar.

I same slengen bør Vågsøy innstille seg på eit økonomisk «nulloppgjer» ved ein eventuell overgang for Bryggja; altså seie frå om at ein avstår frå økonomisk oppgjer eller erstatningskrav. Eg ser at einskilde som har ytra seg i avisa legg til grunn at det vil bli dyrt å «kjøpe ut» Bryggja, tilsynelatande ut frå ei forståing av at det som finst av kommunal eigedom og infrastruktur i bygda er noko resten av kommunen har betalt for. Dei synest gløyme at innbyggjarane på Bryggja som skattytarar og som grunnlag for statlege overføringar har vore med på å finansiere Vågsøy kommune gjennom dei meir enn 50 åra kommunen har eksistert. Bryggja tek neppe med seg meir enn «sine åtte prosent» av dei samla kommunale verdiane i Vågsøy, så dette treng ikkje vere dårleg butikk for kommunen.

Kva er så å tene på ei slik tilnærming? Jau, for det fyrste vil ein forvandle ei komplisert grensejusteringssak til ei enkel grensejusteringssak (eller ikkje ei sak i det heile, om bryggjaværingane seier ja til Kinn). Dette gjev von om at saka kan bli avgjort langt tidlegare, og at dei folkevalde i Måløy, Florø, Selje og Eid (og embetsverket på Hermansverk og i Oslo) kan kvittere ut eitt problem. Det finst meir enn nok anna å bruke tida på! For Vågsøy er dette dessutan ein sjanse til å avslutte ein komplisert og sår inndelingsprosess på ein ryddig måte, og å sikre seg eit godt forhold både til bryggjaværingar og grannar i aust og nord, same kva utfallet av saka måtte verte. Dette er viktig, for all røynsle syner at det som må ha skjedd av «rett» og «urett» i samband med endra kommuneinndeling heng i og gjer seg gjeldande i lokalsamfunna i lang, lang tid.