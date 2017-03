Hotellsjefen får fire nye uker i varetekt

Det skriver NRK Sogn og Fjordane.

Fengslingsspørsmålet ble behandlet i Fjordane tingrett fredag.

Den siktede er varetektsfengslet fram til mandag 24. april. De to andre siktede i saken er også varetektsfengslet fram til den samme datoen.

Er redde for at de siktede skal stikke av Politiet ønsker å holde de siktede i Selje Hotel-saken varetektsfengslet fram til hovedforhandlingene i september.

Tidligere denne uken uttalte politiadvokat Magnus Engh Juel til Fjordenes Tidende at politiet har et mål om å holde de siktede varetektsfengslet fram til hovedforhandlingene i saken starter i midten av september.

Grunnlaget for varetektsfengslingen er unndragelsesfare.

De siktede står i fare for å bli dømt til fengsel i inntil 15 år og få et regresskrav på rundt 15 millioner kroner. Dette gjør at politiet frykter de tre brødrene vil gjemme seg dersom de slipper løs fra varetekt.