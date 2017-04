Nedgangen i arbeidsløysa held fram

I Vågsøy er det 108 heilt ledige personar. Dette er ein nedgang på fire prosent samanlikna med same periode i fjor. I Selje er det i dag 52 ledige. Dette er ein nedgang på 13 prosent. I Bremanger er det 69 ledige ved utgangen av mars. Dette er ein reduksjon på 29 prosent. I Eid er det i dag 34 ledige. Dette er ein nedgang på 21 prosent samanlikna med same periode i fjor.

– Den positive utviklinga held fram i fylket, og vi ser også tydlege teikn på at situasjonen for dei andre vestlandsfylka er i ferd med å snu. I Rogaland er det 739 færre ledige enn på same tid i fjor. Dette gjev von om at vi no har sett toppen av problema som oljekrisa har skapt på Vestlandet, seier Tore Thorsnes, direktør for NAV Sogn og Fjordane.

Nedgang i sjukefråværet Sjukefråværet i kommunane Vågsøy, Selje, Bremanger og Eid var lågare i 4. kvartal i fjor enn i same periode i 2015. Eid er blant dei to kommunane som har størst reduksjon i sjukefråværet frå 4. kvartal 2015.

17 av 26 kommunar i Sogn og Fjordane har reduksjon i arbeidsløysa i februar. Reduksjonen er størst i Førde og Flora med høvesvis 52 og 39 færre ledige enn på same tid i fjor. Solund har lågast arbeidsløyse med 0,5 prosent. Deretter kjem Gloppen med 0,9 prosent. Den høgaste arbeidsløysa finn vi i Bremanger og Selje, begge med 3,6 prosent

Det er nedgang i arbeidsløysa i dei fleste av dei største yrkesgruppene i fylket. Størst nedgang i arbeidsløysa er det innan bygg, anlegg og industri, som begge har 41 færre ledige enn i mars i fjor. I dei næringane som har ein auke, er auken svært liten.

I mars var det 191 heilt permitterte i Sogn og Fjordane. 50 av desse kjem frå bygg og anlegg og 91 frå industri (av dette 74 frå fiskeindustrien).