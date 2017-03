Stanghelle førelas om falske nyhende

Redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle førelas torsdag til elevar ved Eid vidaregåande skule om den journalistiske debatten om sannning og løgn, Donald Trump og Brexit.

Stanghelle tok opp sosiale medier, falske nyhende og kven som set dagsorden. Ei pressemelding frå Eid vidaregåande skule viser at Stanghelle snakka om at media i framtida blir meir digitale. Han fortalde under førelesinga at det er eit problem når politikarar gøymer seg bak falske nyhende.

Stanghelle tok opp diskusjonen om "fake news", stilte spørsmålet om kven som set dagsorden. Er det det eit mektig næringsliv, politikarar eller ulike krefter som har ein bestemt eller skjult agenda? Har media ein plass i dette?

– Media har eit fortrinn, dei er stort sett uavhengige, seier Stanghelle.

Det gjer noko med eit samfunn om ein undergraver den uavhengige journalistikken.

– Då blir det kaos, seier han. Han meiner at Ver varsom-plakaten står sterkt i Norge.