Båt veltet - to fraktet til sykehus

Politiet fikk lørdag kveld melding om to menn som hadde falt over bord under en fisketur. Mennene holdt på å trekke garn da båten veltet, og begge datt i sjøen.

Ulykken skjedde ved Bryggja i Vågsøy, cirka 5- til 100 meter fra land. Mennene klarte å få snudd båten, og den ene kom seg opp i båten igjen. Den andre klarte det ikke, men hang ifølge Vest politidistrikt i ripa mens den andre padlet til land.

Mennene hadde vært cirka 30 minutt i det kalde vannet og var nedkjølt da redningsetatene nådde fram. Politiet opplyser at de ble fraktet til sykehus på grunn av nedkjølingen.

NRK skriver at mennene var i 70- og 80-årsalderen, og at det var den eldste av dem som ble liggende lengst i vannet.

Mennene ble sendt til legevakt på Nordfjordeid.

– De er sendt til legevakta på Eid. De var nedkjølte. Den yngste går det greit med, mens han som lå lengst i vannet er mer nedkjølt. Vi vet ikke mer om tilstanden hans nå, sier Magne Faleide ved politiet til NRK.

Det var publikum som meldte fra til AMK som så meldte fra til politiet.