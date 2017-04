Sjå ordføraren sin aprilspøk

Ordførar Audun Åge Røys (H) i Bremanger har ikkje mista humøret sjølv om nabokomnunane pressar på for å få hans kommune med i kystkommunen, og indre krefter i Bremanger meiner han ikkje er ein ordførar for alle.

I. april harselerer Røys med den oppheita debatten som pågår i en facebook-kommentar på eige sida: "Etter omframt kommunestyre har vi no bestemt å gå inn i Kinn, og i intensjonsavtalen er Shanker bytta ut og Eimhjellen flytta til Eid.", skriv ordføraren.

Kommunelege Kan Shanker har uttala at han som legevaktansvarleg meiner Røys burde bli bytta ut i kystvegstyret etter at han stemte for Terøya-alternativet og ikkje Grov, som kortar ned vegen til Førde, og sjukehuset, mest.

Jostein Eimhjellen frå Svelgen har kjempa hardt i mediene og sosiale medier for å overbevise om at Bremanger bør stå åleine og at kommunen vil tape stort i ei samanslåing med naboane. Kritikken har vore hard mot ordføraren som har sagt at han personleg ønskjer å gå i dialog med naboane.

Seljeordførar Stein Robert Osdal tek spøken vidare i kommentarfeltet: "Håper vi kan få til ein intensjonsavtale der vi tar sikte på å slå saman Bremanger med Eid Selje. Viser til dei gode drøftingar vi har hatt med deg om dette. Kommunesenteret vert i Svelgen og kraftpengane skal gå inn i eit fond øyremerka Kalvåg".

