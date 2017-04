Snart 84 år gamle Per Audun Maurstad seier til NRK at han vil takke kameraten Karl Maurstad på 71 år for å ha klart å padle dei til land i dårleg vêr med berre ei åre.

Per Audun sjølv kom seg ikkje opp i båten igjen, og måtte klamre seg fast til ripa medan Karl padla det han klarte.

Etter tre kvarter i sjøen kom dei seg i land. Då var kroppstemperaturen til Per Audun 34 grader.

– Eg kom til lands, men då var eg godt ferdig, seier Per Audun til NRK frå sjukesenga på Eid.

Det var i 19-tida laurdag at båten dei skulle trekke opp garn frå kantra ved Bryggja i Vågsøy.

Det var sterk vind og bølgjer på sjøen.

– Vêret var dårleg, og vi lurte på å utsetje det. Men var det fisk i garna, ville den jo blitt øydelagd, så vi valde å reise ut seint på ettermiddagen, fortel Per Audun til NRK.

– Vi var to mann i ein 15 fots båt. Det er galskap, vedgår han.

Det var då dei skulle trekke opp det tredje garnet at uhellet skjedde.

– Karl skulle setje stampa føre seg og eg skulle byrje å dra. Då sette eg meg til sida for å få skikkeleg fotfeste. I det eg byrja, glei Karl og datt ned på tofta. Då gjekk det berre sekund og vi låg i sjøen. I sjøen fekk eg kava meg bort til Karl og rope at han måtte løyse ut vesten min, forklarer han.

Han vedgår at det var dramatisk og at han er glad dei begge hadde redningsvest på seg.

Etter ei lang stund kom Per Audun og Karl seg til land.

På land vart alt svart. Per Audun hugsar ingenting før han var på sjukehuset.

– Det var harde bod. Det kunne gått gale. Vi var nede i 34 grader i kroppstemperatur, begge to. Men vi var godt kledde. Det berga oss. Eg har aldri vore så nær ved å miste livet, seier 84-åringen til NRK.

Hendinga der dei to kameratane hamna i dramatikk på ein laurdags kveld har fått merksemd nasjonalt. Til VG seier Karl Maurstad søndag:

– Dette er ikkje nokon sensasjon å skrive om i VG.

Karl forklarer til VG at vêret ikkje var bra.

– Det var litt uroleg, vi fikk ein sjø opp på sida. Båten kantra, fortel Maurstad.

Iført tjukke kle, gummistøvlar og redningsvestar, heldt dei seg flytande. Men Karl merka fort at våte kle og to kalde kroppar blei tunge i vatnet.

Dei klarte likevel å få snudd båten saman.

– Det var frykteleg tungt. Men du oppdagar at du har uante krefter når sånt skjer. Eg fekk no også dratt meg opp i båten på eit vis, fortel Karl Maurstad til VG.

Den lette plastbåten hadde dei fått låne av Per Audun sin gode ven, skodespelaren Toralv Maurstad (90).

Det tok ein halvtime for Karl å padle til land med Per Audun på slep. Då stod ambulansane der, folk hadde varsla, og det bar rett til Nordfjord sjukehus.

Per Audun er framleis innlagt for observasjon, men legane kan opplyse om at det går bra.

Også Sunnmørsposten har skrive om dei to tøffe karane som ikkje gav opp.