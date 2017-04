Dette innlegget er skrive av Jan Per Løken frå Nordfjordeid.

– Kva er det som er så gale med oss eidarar?

Kommunestyrerepresentant Nils Myklebust kom med eit framifrå framlegg om utsetting og alt låg til rette vidare forhandlingar om samanslåing av Vågsøy, Selje og Eid. Drøftingane skulle skje på fritt grunnlag. Eg forstod det iallfall slik at ein skulle sjå bort frå semja som tidlegare var inngått mellom Selje og Eid.

Derfor stemte nei-forkjemperen mot utsettelse Geir Oldeide (Rødt) så ikke poenget på å vente en uke på at Høyre sikret et flertall for et ja til Kinn kommune.

Eg såg føre meg eit kommunesenter på Bryggja med tilnærma lik avstand frå Måløy, Selje og Nordfjordeid (og frå Vanylven). Kommunen sitt namn måtte sjølvsagt vere Maurstad – stadnamnet midt i kommunen. Staden vart sikra som skulestad i all framtid. Naturlegvis med god veg nordover og bru over Nordfjorden i nærleiken. No er det vel for seint.

Fleirtalet i Vågsøy kommunestyre var ikkje interessert i utsetting. Det vart gjort vedtak om samanslåing med Flora.

Av kommunestyredebatten forstod eg at det var eidarane som var problemet. Ein kommunestyrerepresentant sa det rett ut. Det var fleirtal i Vågsøy for å slå saman Vågsøy og Selje. Så kom Eid inn i bildet og vi hadde ikkje noko val. Vi måtte orientere oss sørover, sa han.

Kva er det som er gale med oss eidarar? Er det råd å få eit svar på det? Kanskje trengst det ei analyse. Kanskje dette er ei oppgåve for «samfunnsanalytikar» professor Amdam i Volda?

Det vart sagt at dei ynskjer seg ei sterk kystkommune. Dei er klar over at saman med Selje så kunne dei få ei sterk kystkommune. Men så kjem dette med Eid inn i bildet. Er dei verkeleg redde for at eidarane vil verte ein hemsko i denne samanhengen?

Sjølv er eg umåteleg glad i kysten. Eg er overtydd om at eg ikkje er åleine her inne fjorden som er det. Vi er mange her som er veldig stolte av at vi om knapt tre år bur i ei kystkommune. For ei glede det vil bli å kunne fiske taskekrabbe i eigen kommune. I Eidsfjorden er det uhyre lite av den slags. Vi har derimot mykje slimål. Sjølv om den vart kåra til Norges nasjonalfisk må eg sei meg lei for at her er så mykje av den. Han et opp fisken vi fangar i garn og på line. Eg vil forsikre Vågsøyfolk om at vi ikkje et slimål. Så det kan ikkje vere grunnen til at vi er spesielle. Veldig mange av oss likar veldig godt torskehovud og lever. Den med god kvalitet får kysten. Snart kan vi heldigvis fiske den sjølve i eigen kommune.

Til slutt vil eg ynskje Vågsøy kommune til lukke med valet dei har gjort og eg vonar at dei folkevalde i Eid går heilhjarta inn for at dei i Selje kjem styrka ut av at dei vil danne samfunn saman med eidarane.