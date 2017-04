Blir ny hotelldirektør

– Jeg er ufattelig glad for og stolt av å tre inn i rollen som hotelldirektør på et av Norges flotteste hotell. Sammen med den fantastiske gjengen som jobber på hotellet skal vi skape gode hotellopplevelser for våre gjester. Flesland går en svært spennende tid i møte, og jeg kan love store mengder med energi, mot og begeistring, sier Espen Hammersvik i en pressemelding.

Hammersvik er 34 år og beskrives som et ekte hotelltalent. Samtidig med studiene på Norsk Hotellhøgskole i Stavanger, gikk han gradene på Bølgen & Moi, fra servitør til daglig leder. De siste fire årene har han vært Food & Beverage Manager på Clarion Hotel Admiral i Bergen. I fjor gikk han til topps i HSMAI sin kåring av Årets Unge Hotelier. Driftsdirektør i Clarion Norge, Terje Ropstad, gleder seg til å se Hammersvik i aksjon på Flesland.

– Vi synes det er utrolig morsomt når talenter som Espen tar stegene videre. Nå får han muligheten til å drive et fantastisk hotell sammen med dyktige kolleger. Vi gleder oss til å se hva gjengen på Flesland finner på fremover. Det blir et levende hotell, det er helt sikkert, sier han.

Hammersvik vil om kort tid innta direktørrollen, og er tydelig på hva som blir hans viktigste prioritering når konkurransen i markedet på Flesland blir tøffere.

– Konkurranse skjerper oss, og vi skal sørge for å fortsatt være det naturlige førstevalget for våre gjester. Vi skal by på fantastisk service i alle ledd, Fleslands beste restaurant i Kitchen & Table, flotte rom med utsøkte senger, konferanseavdeling med flust av muligheter og en sammensveiset gjeng med pasjonerte medarbeidere som vil gjøre sitt ytterste for å gi våre gjester en super opplevelse, sier han.

I følge Hammersvik skiller et flyplasshotell seg mye fra et hotell beliggende midt i en by. Dette gjelder også i Bergen.

– Flyplasshoteller har ikke like mange valgmuligheter som et hotell midt i byen, og det er derfor viktig å skape aktiviteter og gjøre hotellet til et levende og pulserende sted. Her ligger det en spennende utfordring, og jeg brenner for kreative og innovative løsninger. Jeg gleder meg stort til å komme i gang, avslutter han.