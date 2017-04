Færre mister livet i trafikken

21 person har mistet livet i trafikken i årets første tre måneder. Det er 10 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

Det viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

– Vi har ingen umiddelbar forklaring på den markante nedgangen. Dette er trolig de beste tallene vi har hatt etter et første kvartal noensinne. Tendensen over tid er krystallklar – det er stadig tryggere på norske veier, sier Guro Ranes i Vegvesenet.

Flest møteulykker

I mars omkom åtte i trafikken, noe som er en mindre enn samme måned i fjor.

I årets første kvartal ble 21 personer drept, mens det tilsvarende tallet for de fem foregående årene har variert mellom 23 til 39.

Av de 21 som omkom i årets tre første måneder, var det 15 menn og 6 kvinner.

Møteulykker dominerer årets dødsulykker, hvor også utforkjøringsulykker og fotgjengerulykker går igjen.

Rogaland topper

Flest dødsulykker så langt i 2017 har det vært i Rogaland (5), Nordland (2), Sør-Trøndelag (2), Hordaland (2) og Møre og Romsdal (2).

I Akershus, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Finnmark har ingen mistet livet på veiene hittil i 2017.

Felles ansvar

– Vi er selvsagt glade for nedgangen. Men samtidig er 21 drepte i trafikken, 21 for mange. Lykkes vi med å få stadig flere til å kjøre etter forholdene og overholde fartsgrensene, kjøre rusfritt og bruke bilbelte, er gevinsten for trafikksikkerheten stor. Vi har alle et felles ansvar for å ferdes trygt i trafikken, sier Ranes.

Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligg som grunnlag for Vegvesenets og andre aktørers arbeid med trafikksikkerhet i Norge.

– Tiltak som målrettede kampanjer, kontroller, bedre trafikantopplæring, ny teknologi i bilen og fysiske tiltak på vegen, kan bidra til at stadig færre av oss mister livet i trafikken. Ved å alltid kjøre etter forholdene og aldri over fartsgrensen kan hver og en bidra til at dødstallene fortsetter å synke, er oppfordringen fra Guro Ranes.