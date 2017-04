Følg det ekstraordinære bystyret fra 17.00

Flora bystyre skal i dag bestemme seg for om de aksepterer at intensjonsavtalen blir justert slik at Måløy og Florø deler statusen som kommunesenter i nye Kinn kommune.

Flora bystyre sa som kjent sist måned ja til en sammenslåing med Vågsøy, men da under forutsetningene at Florø ble kommunesenteret. I etterkant har forhandlingsutvalget i Flora valgt å tilby Vågsøy delt kommunesenter. I forhandlingsutvalget sitter det representanter fra alle partiene som har med enn én representant i Flora bystyre og det er ventet at justeringen blir vedtatt i møtet som starter klokken 17.00.

Saken er den eneste som skal diskuteres i det ekstraordinære bystyremøtet. Saklisten til møtet finner du her.