Vil legge til rette for betre skysstilbod

Ein million kroner er sett av til lokale transporttilbod for ungdom.

Lokale Transporttilbod for Ungdom (LTU) er eit tiltak for å få i stand betre og rimelegare kollektivtilbod for ungdom. Her kan kommunane, i samarbeid med ungdomsråda, søkjer på midlar.

Det har sidan 2002 vore sett av midlar til slike prosjekt og i 2017 er det sett av 1 million kroner som kan nyttast til ei betring av reisetilbodet for ungdom til/frå fritidsaktivitetar på ettermiddags- og kveldstid. Kommunane og ungdomsråda i kommunane inviterast kvart år til å utforme eit skyssopplegg og søke om prosjektmidlar for å få skyssopplegget i gang.

Tilbodet er primært retta mot ungdommar mellom 13 og 19 år.

Det vanlege kollektivtilbodet er ofte begrensa på ettermiddagar og sein kveldstid. Derfor kan det vere vanskeleg for ungdom å nytte det vanlege kollektivtilbodet til og frå fritidsaktivitetar. Fylkeskommunen vil gjennom dette tilbodet legge til rette for eit betre skysstilbod til/frå fritidsaktivitetane, og vi har spesielt i tankane heimskyssen om kvelden både i helgene og i kvardagane. I tillegg til den reint praktiske og trivselsmessige sida, har tilbodet også ei tryggleiksside der målet er å leggje til rette for trygge skysstilbod.

Ungdommar og andre som ønskjer å få midlar til sitt prosjekt kan ta med sin kommune. Søknadsfrist i år er 30. april, står det i pressemeldinga frå Sogn og Fjordane fylkeskommune.