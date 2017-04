Kårar årets bedrift

– Vi ønskjer å sette pris på personar som er med å drive handel i Vågsøy. Vi ser at dei utviklar seg, kjem med nye konsept, tenker nye tankar og dei er med på å gjere sitt til at handelsstanden i Vågsøy blir betre. Vi håpar at denne påskjøninga kan vere ein motivasjon for bedriftene til å utvikle seg vidare. Handelen er viktig for at vi skal ha levande lokalsamfunn, seier leiar i Måløy Handelsforening, Bente Jørgensen.

Kan sende inn på nett

Som tidlegare år kan alle sende inn forslag til kven dei meiner fortener prisen, men nytt av året er at ein kan sende inn sin kandidat på nett.

– Kven som helst kan sende inn sine forslag til kven som kan passe til årets handelsbedrift. Ein kan som tidlegare sende inn forslag på e-post, klippe ut annonsen og sende inn, men no kan ein også levere inn sine forslag på nett. Vi håpar dette kan føre til at enno fleire vil nominere bedrifter, seier Jørgensen og legg til:

– Det er veldig kjekt for bedriftene at lokalbefolkninga viser engasjement og stemmer dei fram.

Kandidatane treng ikkje å vere med i Måløy Handelsforening for å vere med i kåringa.

I fjor var det Snorre Sjømat som vart kåra til årets handelsbedrift i Vågsøy.

Ein overraska dagleg leiar Steven Jensen i Snorre Sjømat vart svært glad for utmerkinga.

– Det er ei stor ære, og ei stor anerkjenning for dei tilsette som gjer ein god jobb. Vi set stor pris på kundane våre, sa han då han tok imot prisen.

Stor konkurranse

Jørgensen håpar at utmerkinga kan vere med på å sette fokus på handelsnæringa.

– Det er viktig for samfunnet vårt at folk brukar handelsnæringa. Desto meir vi nyttar handelen her, jo meir kan dei utvikle seg, seier ho, og fortset:

– Handelsnæring opplever stor konkurranse frå nett og andre større plassar. Eg håpar at lokalbefolkninga er med og støttar opp om handelsnæringa i kommunen og får den til å vekse vidare.

Til slutt er det ein jury som skal kåre vinnaren av årets handelsbedrift. I år består denne juryen av Måløy Handelsforening, Nordea og Fjordenes Tidende, og vinnaren blir gjort kjent på fjt.no 11. april.