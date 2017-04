Minner folk om lokal beredskap

Uhellet ved Bryggja lørdag kveld der to menn falt i fjorden aktualiserer hvor viktig det er at vi har god lokal beredskap, mener brannsjef Kim Hjelle.

- Eg har aldri vore så nær ved å miste livet Per Audun Maurstad (84) er glad han og kameraten Karl Maurstad (71) hadde redningsvestar då båten kantra.

Han er glad for at folk var snarrådige, oppdaget at de to eldre mennene hadde problemer, og ringte etter hjelp.

- Men jeg vil gjerne minne om at vi i Vågsøy også har personell som er spesialtrent på akkurat sånne situasjoner. Om en ser folk i sjø, har vi beredskap på land, overflatereddere, redningsdykkere og alt nødvendig utstyr, sier Hjelle, som mener dette er viktig informasjon å minne folk på med jevne mellomrom.

- Det er kanskje ikke alle som vet det, men vi har denne beredskapen og denne kompetansen her lokalt, sier han, og peker på at det bare er å ringe 110 til brann og redning.

- Om ulykken skulle være ute og du er den som oppdager folk som har problemer i vannet, vi er i beredskap 24-7, understreker han.