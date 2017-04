Politiker: – Jeg synes det er litt trist

– Man skal være forsiktig med å mene så mye om andres beslutninger, men fra mitt synspunkt synes jeg det er litt trist. Jeg hadde gjerne sett at vi var sammen med Vågsøy, sier politikeren.

Når det kommer til en eventuell grensejustering fra Flatraket, som var tema under et folkemøte tidligere i år, tror Ødegård at dette nå har blitt satt på vent.

– Jeg tror folk på Flatraket må tenke seg litt om, sier Ødegård.

– No er det kysten sin tur Næringslivsleiar gler seg over at ein er eit steg nærmare Kinn kommune.

Selje-ordfører Stein Robert Osdal (KrF) gratulerer Vågsøy med vedtaket om sammenslåing med Flora. Vedtaket fra Vågsøy kommer et par dager etter at Osdal sammen med Eid-ordfører Alfred Bjørlo sendte ut en invitasjon til Vågsøy om å gå inn i forhandlinger med Selje og Eid.

– Er du skuffet?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Osdal.