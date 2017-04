Presenterer anbefalingen i Oslo i morgen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser torsdag at Sanner vil presentere totalt tre proposisjoner på en pressekonferanse i Oslo onsdag klokken 13.00.

Proposisjonene som legges fram er Proposisjon om endringer i kommunestrukturen, Proposisjon om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå og Proposisjon om endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport.

Så sent som i går mandag vedtok Flora den justerte intensjonsavtalen om en sammenslåing med Vågsøy. Kommunene har fått løfter fra statsråden om at de er tidsnok ute til å komme med i hans anbefaling. Overfor Fjordenes Tidende mandag uttrykte Sanner glede over at de to kystkommunene har funnet sammen.

– Jeg vil gratulere Vågsøy og Flora med deres vedtak om å slå seg sammen og bygge en ny kommune sammen, til det beste for innbyggerne. Det er positivt at kommuner ønsker å møte fremtiden sammen, for å sikre innbyggerne gode velferdstjenester, nå og i årene fremover, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, før han la til.

– Lokalpolitikerne i Vågsøy og Flora har vist lederskap og tatt ansvar, og jeg håper de nå på veien videre vil finne gode løsninger for den nye kommunen.

– No er det kysten sin tur Næringslivsleiar gler seg over at ein er eit steg nærmare Kinn kommune.

Eid-Selje blir trolig også å finne i statsrådens anbefaling. Så gjenstår det å se om statsråden er enig med fylkesmennene i at Bremanger og Vanylven bør fortsette som egne kommuner.

Følg pressekonferansen direkte her på fjt.no fra klokken 12.00 onsdag.