Sikrare etter Vågsøy-ja

– Dette gjer oss enno meir sikre på at vi har gjort det rette, når vi har valt å gå den vegen vi no går.

Dette seier Øystein Hessevik, som er medlem i arbeidsgruppa i utviklingslaget på Bryggja.

Tidlegare i år sende denne gruppa inn ein søknad om grensejustering til Fylkesmannen. 209 innbyggjarar har skrive under på at Bryggja ønskjer å forlate Vågsøy til fordel for nye Selje/Eid kommune.

– Vedtaket i kommunestyret i Vågsøy styrkar søknaden vår. Vi føler at vi har gjort det rette, og prosessen vår er upåverka av det som skjedde i kommunestyremøtet, seier Hessevik.