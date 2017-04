Får tidligere byggestart enn forventet

– Det er lagt opp til at prosjektet kan starte opp i løpet av neste stortingsperiode, heter det i dokumentet for Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018-2029 som ble lagt fram i dag.

Ut fra dette mener prosjektlederen det er enda større grunn til å juble i dag, enn det var under pressekonferansen i Selje tidligere i år, da nyheten først kom om at skipstunnelen var fullfinansiert i NTP.

– Skipstunnelen ligger inne i første stortingsperiode, ikke bare første planperiode, understreker hun.

Fram mot byggestart kommer tunnelforkjemperne til å fortsette med å holde trykket oppe, og Paulsen Humborstad ser muligheter ved rulleringen av NTP i 2021.

– Men det neste vi vil presse på for, er bestilling av en KS 2, sier Paulsen Humborstad.

Vi kommer tilbake med mer.