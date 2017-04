Forbundet er uroa for naturen

– Fleire av dei vil ha svært negativ verknad på naturmiljø og friluftsliv, og kombinasjonen med båttransport er ikkje vurdert, heiter det i ei ei høyringsfråsegn som forbundet har sendt til til Fylkeskommunen, Fylkesmannen og dei aktuelle kommunane.

Naturvernforbundet stør i hovudsak dei føreslegne traseane Vegvesenet har kome med i si utgreiing om bygging av ny Kystveg, men dei har merknadar til nokre av desse traseane. I tillegg har dei ein del kritiske merknadar til fleire av dei alternative traseane som Vegvesenet har i sin rapport.

– Nokre av desse traseane vil ha svært negativ verknad på naturmiljø og friluftsliv, og dette kjem ikkje godt nok fram i rapporten. Det gjer at det naturfaglege grunnlaget blir spedt, og vi stiller spørsmål ved om vidare politiske handsaminga av dei ulike traseane vert gjort på for tynt grunnlag, skriv dei.

Vidare peikar forbundet på at kombinasjonen med båttransport med miljøvennlege båtar som har hydrogen som energikjelde, og som ikkje frigjer mikroplast til omgjevnadane slik transport på bildekk gjer, er heller ikkje vurdert.

– Det er no dokumentert at mikroplast er på veg inn i næringskjedene, og plastureining er karakterisert som verdas raskast veksande miljøproblem av regjeringa. Mikroplast frå bildekk er den viktigaste kjelda for spreiing av mikroplast i Noreg. Utan å gjere ei grundig analyse av sjøen som transportåre som alternativ eller supplement til ein Kystveg (vi minner om Stadt skipstunell som er under planlegging), misser ein det heilskaplege bilete for å vurdere effektiv og miljøvennleg transport av folk og varer mellom kystkommunane, heiter det i fråsegna.