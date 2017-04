Motorsyklist stakk av fra kontroll i 171 km/t

Mannen mister også førerkortet i 35 måneder, og må betale sakskostnader til det offentlige på 8.000 kroner.

Saken var oppe i Fjordane tingrett i midten av mars.

Det var under en fartskontroll i Vågsøy sommeren 2015 at hendelsen skjedde. Den tiltalte kjørte en uregistrert motorsykkel og hadde en hastighet på 171 kilometer i timen da han passerte fartskontrollen.

Vedkommende valgte imidlertid å kjøre videre, til tross for at det ble gitt tegn av politiet om at han måtte stoppe, både ved bruk av sirene og blålys.

Mannens forsvarer mente at den tiltalte burde frifinnes. Aktor ba om både fengselsstraff og at den tiltalte mistet retten til førerkort i 36 måneder.

Domsslutningen ble at den tiltalte dømmes til fengsel i 28 dager, og at han mister førerretten i 35 måneder. Som nevnt må han også betale sakskostnader til det offentlige.