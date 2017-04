Fekk sanninga om «fake news»

I tillegg til å vere politisk redaktør i avisa Aftenposten er Harald Stanghelle også tidlegare sjefredaktør i Dagbladet. Han er også den journalisten som folket har størst tiltru til i følgje ei meiningsmåling i fjor.

Stanghelle snakka til elevane ved Eid vidaregåande skule om journalistikk, sosiale medium, falske nyheiter, stortingsval og den siste halvtimen var det ope for spørsmål.

Når det gjeld spørsmålet om kor viktig media kjem til å vere framover, meiner Stanghelle at det vil bli meir og meir digitalt. Ifølgje Stanghelle vil våre behov for nyheiter bli så stort at det vil komme nye måtar å jobbe på, sjølv om det er meir fragmentert.

Han peika på at den viktigaste delen av journalistikken er under sterkt press. Norske medium har kutta kostnadar på 1 milliard kroner. Journalistikken blir ikkje prioritert like mykje som før, folk føretrekkjer heller Facebook, Instagram og andre sosiale plattformer. Det er også færre og færre som blir journalistar, medan fleire blir kommunikasjonsleiarar og PR-folk.

Falske nyheiter

Ei anna sak som Stanghelle prioriterte var «fake news». Det er mange ulike grunnar til at media publiserer falske nyhender, forklarte han.

Det kan enten vere at dei ønskjer merksemd eller det kan vere ei kjelde som bruker humor for å kommentere pågåande hendingar. Ei svensk undersøking viser at kvar tredje svenske er usikker på si eiga evne til å kjenne igjen falske nyheiter.

Kjernen i alt dette er ei søking etter sanninga, meiner Stanghelle. Prinsippet om tøvets symmetri. Energien som skal til for å avkrefte tøv, er ti gongar så stor som energien til å spreie dette tøvet, forklarte han.

– Men vi kan no alle innrømme at det er kjekt med litt humor i nyheitene. Litt sladder, litt morosame reportasjar og litt drama synest vi som regel er spennande. Men som dei seier, sanninga er krigens første ofre, sa Stanghelle til elevane.