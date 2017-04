Havnet utfor veien med dårlige dekk

– Vi vet ikke noe om årsaken, men vi vet at dekkene har vært dårlige, og det var snø på plassen, sier operasjonsleder Olaug Holme i Vest politidistrikt.

Ingen personer kom til skade under ulykken, som skjedde langs fylkesvei 60. Føreren av bilen som havnet utfor veien er imidlertid anmeldt for å ha dekk som er under mønstergrensen.

Politiet fikk meldingen om ulykken i 9-tiden, men uhellet skal trolig ha skjedd tidligere på dagen.

Brann og politi har vært på stedet. Bilbergingsmannskap rykket også ut.