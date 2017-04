Mener catskiing vil ødelegge friluftsopplevelsene

Den Norske Turistforening mener at regjeringen ødelegger friluftsopplevelsene når de nå åpner for forsøksordning for catskiing i norsk natur.

– Dette er helt feil retning, det er et forslag ingen vil ha, og vil gi økt belastning både for friluftsliv og naturmangfold mener Den Norske Turistforening (DNT) i en pressemelding.

– Å kopiere andre land som tilbyr transport opp til topper for å la folk kjøre løssnø ned igjen mener vi ødelegger for det folk ønsker å oppleve i Norge, sier generalsekretær Nils Øveraas i DNT. Norges konkurransefortrinn er nettopp stillhet og lite berørt natur. Vi vil gjerne ha folk ut på topptur, men da med egen kropp som motor, understreker Øveraas.

Advarer mot kulturendring

DNT ønsker ikke mer motorisert ferdsel i norske vinterfjell. Det er ikke lenge siden det ble åpnet for kommunale forskrifter for rekreasjonskjøring med snøskuter, og DNT vil advare mot å åpne for enda en ny form for motorisert ferdsel i naturen uten at man en gang har rukket å gjennomføre evaluering av den forrige endringen.

– Regjeringen er i ferd med å innføre en kulturendring for friluftslivet i Norge. Å kunne bevege seg i flotte fjell til naturens egne lyder er et knapphetsgode, det er ofte det folk trekker frem som det beste ved å gå på tur i Norge. Økt trafikk og støy vil gå på bekostning av naturopplevelsen og friluftslivet i norske vinterfjell, sier Øveraas.

En endring ingen vil ha

Norge har en lang tradisjon for vinterfriluftsliv, og interessen for friluftsliv er økende. DNT arrangerer toppturer på ski mange steder i landet, og merker en svært stor interesse for denne typen friluftsliv.

– Undersøkelser viser at muligheten til å oppleve stille natur er blant de viktigste årsakene til nordmenns interesse for å drive med friluftsaktiviteter. Meningsmålinger viser at et stort flertall av befolkningen ikke ønsker mer motorferdsel i naturen.

Rendyrk det som er unikt ved Norge

Miljødirektoratet gikk også på faglig grunnlag imot forslaget, og NHO reiseliv ønsker heller ikke forslaget velkomment.

– Skal Norge forbli et attraktiv reisemål, må vi heller rendyrke det som er unikt ved Norge. Muligheten for å ferdes i naturen for egen maskin kun akkompagnert av naturens egne lyder er helt klart noe vi må bevare og løfte frem, konkluderer Øveraas.