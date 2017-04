Truet politiet med kniv

Det var i februar 2016 at to politibetjenter oppsøkte kvinna, som er i 40-årene, i sin bolig etter at hun var mistenkt for naskeri fra en dagligvarebutikk.

Tiltalte gav da uttrykk for at hun ikke ville ha uniformert politi på døren. Etter at betjentene fulgte kvinnen inn i boligen tok hun opp en kniv og holdt den foran hodet sitt i retning den ene betjenten før hun ropte «Kom dokke til helvete ut» til betjentene. Kvinna la etterhvert fra seg kniven og ble pågrepet av politiet.

Kvinna er tidligere domfelt og har sonet til sammen 16 år fengsel, blant annet for et knivdrap i 1988. Nå dømmes hun for å ha truet politibetjentene med kniv, for en ordensforstyrrelse og for tyveri av to armbånd og to par øredobber til en samlet verdi av 570 kroner.

I tillegg til fengselsstraffen på 30 dager blir kjøkkenkniven som hun truet politibetjentene inndratt.